نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على منافس ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي عن مواجهات قوية ومثيرة ستقام فى فبراير القادم من بينها مواجهة متوازنة لفريق ريال مدريد الإسباني.

ويواجه ريال مدريد الإسباني نظيره أتالانتا الإيطالي ضمن مباريات دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أسفرت القرعة عن ذلك.

وجاء مباريات دور الـ16 دوري أبطال أوروبا كالأتي:-

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني × مانشستر سيتي الإنجليزي.

لاتسيو الإيطالي × بايرن ميونيخ الألماني.

أتلتيكو مدريد الإسباني × تشيلسي الإنجليزي.

لايبزيج الألماني × ليفربول الإنجليزي.

بورتو البرتغالي × يوفنتوس الإيطالي.

برشلونة الإسباني × باريس سان جيرمان الفرنسي.

إشبيلية الإسباني × بوروسيا دورتموند الألماني.

أتالانتا الإيطالي × ريال مدريد الإسباني.

ويذكر أن ريال مدريد حقق الفوز على فريق أتليتكو مدريد ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري الإسباني.