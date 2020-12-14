وجاءت مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو التالي :-

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية لبرشلونة ومتوازنة لبعض الفرق مثل بايرن ميونخ وريال مدريد وكذلك مانشستر سيتي.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية