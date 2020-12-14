نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة الدوري الأوروبي تضع مانشستر يونايتد في مواجهة نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الإثنين والثلاثين من بطولة الدوري الأوروبي عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة نارية مع ريال سوسيداد الإسباني متصدر الليجا الإسبانية.

وكان مانشستر يونايتد قد خرج من دوري ابطال أوروبا بعد أن إحتل المركز الثالث في مجموعته خلف المتصدر باريس سان جيرمان ولايبزيج.

في الوقت الذي عبر فيه فريق نادي ريال سوسيداد دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي وذلك بأداء رائع ومبهر بجانب تصدره لبطولة الدوري.