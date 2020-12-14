نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة دورتموند أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت منذ قليل قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي2020/2021، والتي أسفرت عن مواجهات نارية.

وأقيمت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في مدينة نيون بسويسرا.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية تجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد وتشيلسي بالإضافة إلى مواجهة ليفربول ضد لايبزيج، وريال مدريد ضد أتلانتا.

وأسفرت القرعة أيضًا عن مواجهة نادي بوروسيا دورتموند الألماني أمام نظيره إشبيلية الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 23 من فبراير من العام المقبل في لقاء الذهاب على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

بينما ستقام مباراة العودة يوم 9 من شهر مارس من العام المقبل، على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك.