وتحمل هذه المواجهة، لقاء خاص من جانب البرازيلي نيمار الذي رحل عن برشلونة عام 2018 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون دولار.
كما تحمل أيضًا تاريخ كبير بين الفريقين، حيث فاز برشلونة على باريس سان جيرمان في اللقاء المعهود، والذي سُمي بـ لقاء الريمونتادا، حيث فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين بعدما كان خاسرًا في لقاء الذهاب بنتيجة 4-0 .
ويستعرض "دوت الخليج" تاريخ مواجهات الفريقين من خلال السطور التالية:
وتشير المواجهات التاريخية بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان في 11 مباراة سابقة، فاز العملاق الكتالوني في 5 مواجهات، وفاز الجانب الفرنسي في 3 مباريات، وتشير نتيجة التعادل في 3 مباريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريمونتادا 6-1 ومواجهة خاصة لـ نيمار.. تاريخ مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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