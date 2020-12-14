ريمونتادا 6-1 ومواجهة خاصة لـ نيمار.. تاريخ مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لدور الـ16، عن مواجهة نارية بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني في لقاء التاريخ الكبير.

وتحمل هذه المواجهة، لقاء خاص من جانب البرازيلي نيمار الذي رحل عن برشلونة عام 2018 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون دولار.

كما تحمل أيضًا تاريخ كبير بين الفريقين، حيث فاز برشلونة على باريس سان جيرمان في اللقاء المعهود، والذي سُمي بـ لقاء الريمونتادا، حيث فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين بعدما كان خاسرًا في لقاء الذهاب بنتيجة 4-0 .

ويستعرض "دوت الخليج" تاريخ مواجهات الفريقين من خلال السطور التالية: