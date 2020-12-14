منتخب شباب مصر يطالب بمسحة ثانية بعد إصابة 18 لاعبا بكورونا

طالب منتخب مصر للشباب، بقيادة ربيع ياسين، بإجراء مسحة فورية على جميع أعضاء البعثة المتواجدة في تونس.



وأجري منتخب مصر مواليد ٢٠٠١ مسحة طبية للبعثة بتونس أظهرت النتائج إصابة 18 لاعبًا، بالاضافة للمدير الفني ربيع ياسين، بفيروس كورونا.



وطالب الاتحاد المصري من اتحاد شمال أفريقيا إجراء مسحة في معمل اخر معتمد.



ويعقد اجتماع حاليا بين اللجنة الطبية الاتحاد شمال أفريقيا وطبيب منتخب مصر وليد منظور لدراسة الأمر.



وقال محمود الهمامي سكرتير عام اتحاد شمال أفريقيا في اتصالة بالدكتور جمال محمد علي بانه تم إعلان طبيب الكاف الدكتور ماهر الزهار وأكد استعداده لاجراء مسحة أخرى، بعد التنسيق مع الدائرة الطبيبة للكاف.

كان أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أكد أن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب المتواجد حاليا في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب في البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".

وأضاف:" ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".

وواصل: "اللاعبون سيخضعون للعزل الصحي في تونس لمدة 14 يوما، وأناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم بتخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس".

وكان عادل محفوظ مدير منتخب مصر للشباب مواليد 2001 أصيب بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة كورونا أثبتت إيجابية العينة على أن يجري مسحة ثانية يوم الثلاثاء المقبل.



وطالب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في ضربة البداية امام منتخب ليبيا غدا الثلاثاء فى إطار افتتاحية مشوار شباب الفراعنة ضمن منافسات دورة شمال افريقيا.