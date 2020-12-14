عصام عبد الفتاح من تونس: مسحة كورونا ثانية لمنتخب مصر للشباب ومباراة ليبيا لن تؤجل

أكد عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير عن زون شمال أفريقيا بلجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أن اجتماعًا اليوم سوف ينعقد للجنة الطبية لدورة شمال أفريقيا في تونس للبت في الإصابات التي ضربت منتخب مصر للشباب بفيروس كورونا.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات خاصة لصدى البلد من تونس: منتخب مصر للشباب سوف يخضع إلى مسحة ثانية لفيروس كورونا اليوم للوقوف على مدى الإصابات التي لحقت بعناصر شباب الفراعنة بكورونا.

وأضاف: اللجنة الطبية لدورة شمال افريقيا سوف تجتمع اليوم من أجل حسم مصير الإصابات التي لحقت بصفوف منتخب مصر للشباب في تونس قبل مواجهة نظيره منتخب ليبيا غدًا الثلاثاء.

واستطرد: مباراة منتخب مصر للشباب أمام ليبيا غدا لن يتم تأجيلها حال وجود 11 لاعبًا أساسيًا و4 على دكة البدلاء.

كان أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، اعلن أن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب المتواجد حاليا في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال أحمد حسن، في تصريحات له عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب في البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".

وأضاف: "ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".

وواصل: "اللاعبين سيخضعون للعزل الصحي في تونس لمدة 14 يوما، وأناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم بتخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس".

وكان عادل محفوظ مدير منتخب مصر للشباب مواليد 2001 أصيب بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة كورونا أثبتت إيجابية العينة على أن يجرى مسحة ثانية يوم الثلاثاء المقبل.

وطالب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في ضربة البداية أمام منتخب ليبيا غدا الثلاثاء فى إطار افتتاحية مشوار شباب الفراعنة ضمن منافسات دورة شمال أفريقيا.

ووصل الثلاثي هشام عبد المنعم مدرب منتخب الشباب تحت 20 عامًا، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش ومحمد السيد "سيحة" حارس مرمى المقاولون العرب، إلى تونس اليوم السبت تمهيدا للانضمام لمعسكر منتخب الشباب.

ويستعد منتخب شباب الفراعنة لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 28 من ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

وشدد ربيع ياسين على ضرورة عدم التهاون خلال ضربة البداية وتحقيق الفوز باعتباره هاما من الناحية المعنوية لتحقيق أولى خطوات السعى للمشاركة فى أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

ويستهل منتخب الشباب مواجهاته بالبطولة أمام نظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، ويلاقي المنتخب الجزائري يوم 24 ديسمبر، ويختتم مواجهاته في البطولة بمواجهة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر 2020 والمؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.