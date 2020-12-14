أكدت تقارير إعلامية وفاة مدرب المنتخب الفرنسي الأسبق جيرارد أولييه، الاثنينن عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أيام معدودة من خضوعه لعملية جراحية.
وأفادت صحيفة " ليكيب الفرنسية أن أولييه، فارق الحياة اليوم الإثنين بعد عودته إلى منزله إثر خضوعه لعملية الجراحية في أحد مستشفيات باريس.
ودرب أولييه العديد من الفرق التي جاء أبرزها هو ليفربول الإنجليزي ومنتخب فرنسا وباريس سان جيرمان حيث توج معهم بالدوري الفرنسي عام 1986.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة مدرب منتخب فرنسا الأسبق جيرارد أولييه عن 73 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.