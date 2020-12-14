وفاة مدرب منتخب فرنسا الأسبق جيرارد أولييه عن 73 عاما

أكدت تقارير إعلامية وفاة مدرب المنتخب الفرنسي الأسبق جيرارد أولييه، الاثنينن عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أيام معدودة من خضوعه لعملية جراحية.

وأفادت صحيفة " ليكيب الفرنسية أن أولييه، فارق الحياة اليوم الإثنين بعد عودته إلى منزله إثر خضوعه لعملية الجراحية في أحد مستشفيات باريس.

ودرب أولييه العديد من الفرق التي جاء أبرزها هو ليفربول الإنجليزي ومنتخب فرنسا وباريس سان جيرمان حيث توج معهم بالدوري الفرنسي عام 1986.