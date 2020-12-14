وزير الشباب والرياضة يلتقي مديري المديريات بالمحافظات

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بوكلاء الوزارة مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة في الاجتماع الدوري، الذي يعقده وزير الشباب والرياضة بمديري المديريات للوقوف على آخر المستجدات ومتابعتهم.

أكد صبحي أن الوزارة تقوم بالتقييم الدائم والمستمر لأداء كل مديرية في المحافظات المختلفة، وذلك من أجل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور العريض، والعمل على الاستغلال الأمثل لمنشآت الوزارة في المحافظات وتطويرها من أجل تقديم خدمات مميزة لمرتاديها.

أضاف صبحي أنه يتابع شخصيًا كل الأمور التي تعيق مديري المديريات في اعمالهم والعمل على تذليل تلك العقبات، بالإضافة التي فتح آفاق ومجالات جديدة من أجل الإبداع والتطوير في الخدمات المقدمة، في ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بالخدمات وأيضًا العمل علي استغلال طاقات الشباب وتوظيفها التوظيف الأمثل من اجل دفع عجلة التنمية في مصر وتحويل هذه الطاقات إلى أفكار وترجمتها على أرض الواقع من خلال المشاريع العديدة التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة ومنها الأنشطة الرياضية والشبابية مثل المشروع القومي للموهوبين وأندية العلوم والعديد من البرامج الأخري، والتي تجذب قطاع عريض من الشباب، واستطاعت الكشف عن العديد من المواهب ومتابعتها والبدء في تقييمها وتوجيهها إلى الطريق الصحيح من أجل تطوير هذه المواهب والقدرات لخدمة الوطن.

استمع وزير الشباب والرياضة إلى رؤى ومقترحات السادة وكلاء الوزارة، كل فيما يختص بمحافظته وتباحثوا في كيفية تطوير العمل وتحقيق اقصدي استفادة من أجل الجماهير العريضة التي تستفيد من المشاريع التي تقدمها الوزارة لهم.