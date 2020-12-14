نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حالة ربيع ياسين بعد إصابته بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الشباب لمواجهة ليبيا ضمن مباريات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية العام المقبل.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الحالة الصحية لوالده ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب وباقي اللاعبين مطمئنة للغاية، ولم تظهر أي أعراض، بعد ثبوت إصابة 18 حالة داخل البعثة المتواجدة في تونس بفيروس كورونا.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الكابتن ربيع ياسين نتيجة العينة الخاصة بكورونا جاءت إيجابية وهو يخضع حاليا للعزل الطبي، وحالته النفسية جيدة ولا يعاني من أي أعراض، والبروتوكول المتبع في تونس الخضوع للعزل لمدة 14 يوم".

وأضاف: "في الساعات المقبلة سيتم إعادة المسحة لبعض أفراد البعثة، وتأكد إصابة 18 فرد بفيروس كورونا المستجد".

وواصل: "أشكر وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني ووليد العطار وجمال محمد علي، بعد التواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب".

وزاد: "أتواصل دائما مع ربيع ياسين، وهو لا يفكر سوى في الحفاظ على اللاعبين، وأرواح الجميع أهم من أي مباراة".

وأضاف: "بعد ظهور العينات تم عزل جميع الحالات المصابة، وعندما تحدث مع الكابتن ربيع، كان يستعد للنزول إلى التدريب، وتم إبلاغه بذلك، وتم تقديم طلب لإجراء مسحة طبية جديدة، وكل المُصابين بدون أي أعراض حتى الآن".