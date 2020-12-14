نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار للزمالك قبل مواجهة براميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن إمام عاشور نجم الزمالك سيعود للمشاركة في مباريات الفارس الأبيض وذلك عقب إنتهاء الإيقاف الذي تم توقيعه عليه بسبب طرده في مباراة دور الثمانية في بطولة كأس مصر أمام نادي مصر.

وأعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم المصري عن إيقاف عاشور لمدة مباراتين عقب طرده وانتهى الإيقاف عقب نهاية مباراة المقاولون العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري في الموسم الحالي والتي فاز بها الزمالك على ذئاب الجبل بثنائية نظيفة.

ويخطط البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء لتجهيز عاشور وذلك بسبب حاجة الفريق الأبيض لجهوده في المواجهة المرتقبة أمام براميدز في الجولة الثانية من بطولة الدوري المحلي والمقرر إقامتها الخميس المقبل.