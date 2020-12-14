نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراتي يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي عن مواجهة ثقيلة بين يوفنتوس الإيطالي وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن يستضيف بورتو نظيره يوفنتوس يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في اللقاء الذي سيقام على ملعب ملعب الدراجاو معقل النادي البرتغالي.

أما مباراة العودة بين الفريقين فسوف تقام أيام 9 و10 و16 و17 مارس 2021 في إيطاليا على ملعب يوفنتوس أرينا معقل السيدة العجوز.

وقع بورتو البرتغالي في المجموعة الثالثة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة. خاض بورتو 6 مباريات في هذا الدور، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. سجل بورتو 10 أهداف في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ومني مرماه ب 3 أهداف.

على جانب آخر، وقع يوفنتوس الإيطالي في المجموعة السابعة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث احتل المركز الأول في المجموعة برصيد 15 نقطة. خاض يوفنتوس 6 مباريات في هذا الدور، فاز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة. سجل يوفنتوس 14 هدف في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ومني مرماه ب 4 أهداف.