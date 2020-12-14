نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نتائج قرعة الدوري الاوروبي كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة الدوري الأوروبي التي أجريت اليوم الاثنين لدور الـ32 عن مواجهة متوازنة فيما يخص بعض الفرق وحملت مواجهات سهلة للفرق الأخرى.

وجاءت نتائج قرعة الدوري الأوروبي على النحو التالي :-

يلعب مانشستر يونايتد مع ريال سوسيداد في موقعة نارية فيما يصطدم فريق نادي أرسنال ببنفيكا ويلعب توتنهام هوتسبيرز مع فولفسبرجر النمساوي فيما يواجه ميلان فريق نادي النجم الأحمر الصربي.

وعن باقي المواجهات يلتقي نابولي غرناطة، ويلعب روما مع سبورتنج براجا، ويواجه ليستر سيتي سلافيا براج كما حملت القرعة مواجهات أخرى بين أياكس وليل، أولمبياكوس وآيندهوفن، فياريال وسالزبورج، باير ليفركوزن ويونج بويز.