نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد أتليتكو مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُسدل الستار على قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا للنسخة الجارية 2021/2020، حيث أوقعت تشيلسي الإنجليزي في مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني.

موعد مباراتي تشيلسي ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بين تشيلسي الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني في تمام الساعة التاسعة من مساء 2/16 للعام الجديد 2021، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

من جانبه تقرر إقامة لقاء إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بين تشيلسي وأتليتكو مدريد في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 3/9 للعام الجديد 2021، على ملعب "ستانفورد بريدج".

وفي سياق آخر، جاءت نتائج قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021/2020 كالآتي:-

أتالانتا ضد ريال مدريد

إشبيلية ضد دورتموند

برشلونة ضد باريس سان جيرمان

بورتو ضد يوفنتوس

لايبزيج ضد ليفربول

أتليتكو مدريد ضد تشيلسي.