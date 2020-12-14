نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعدمواجهة مان سيتي ومونشنجلادباخ بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الاثنين، قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020/2021، والتي أسفرت عن مواجهات نارية للبعض ومتوازنة للبعض الأخر.

وأجريت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في مدينة نيون السويسرية.

واشتملت القرعة عن مواجهات قوية تجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد وتشيلسي بجانب مواجهة ليفربول ضد لايبزيج، وريال مدريد ضد أتلانتا.

كما أسفرت أيضًا عن مواجهة نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 16 من شهر فبراير من العام المقبل في لقاء الذهاب في ألمانيا.

بينما ستقام مباراة العودة يوم 9 من شهر مارس من العام المقبل، على أرضية ملعب الاتحاد.