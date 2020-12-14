أول تحرك من وزير الرياضة بعد إصابة 18 لاعبا من منتخب مصر للشباب بكورونا

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالات مكثفة مع السفير المصرى فى تونس للإطلاع على تطورات إصابات كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب لكرة القدم .

وطالب أشرف صبحي من السفير المصرى فى تونس بتوفير كافة الاحتياجات للمنتخب للشفاء جميع اللاعبين المصابين والجهاز الفنى من الإصابة بفيروس كورونا ، وبالفعل طمأن السفير المصرى الوزير على كافة الأمور داخل المنتخب مؤكدا توفير الرعاية الكاملة .

وقرر مسئولو منتخب مصر للشباب لكرة القدم، الخضوع إلى مسحة جديدة فى احد المعامل الطبية بتونس بعد اكتشاف 18 حالة إصابة بكورونا فى صفوف الفراعنة .

ومن المقرر أن تحسم المسحة الطبية الجديدة لبعثة منتخب شباب مصر، موقف مواجهة ليبيا غدا فى افتتاح دورة شمال إفريقيا .

كان أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أكد أن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب المتواجد حاليا في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب في البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".

وأضاف:" ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".

وواصل: "اللاعبون سيخضعون للعزل الصحي في تونس لمدة 14 يوم، وأناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم بتخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس".

وكان عادل محفوظ مدير منتخب مصر للشباب مواليد 2001 أصيب بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة كورونا أثبتت إيجابية العينة على أن يجري مسحة ثانية يوم الثلاثاء المقبل.

وطالب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في ضربة البداية امام منتخب ليبيا غدا الثلاثاء فى إطار افتتاحية مشوار شباب الفراعنة ضمن منافسات دورة شمال افريقيا.