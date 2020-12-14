نقل مباراة الأهلي وغزل المحلة لإستاد الأحمر | تفاصيل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراة النادي الأهلي مع غزل المحلة إلى ستاد السلام والأحمر، وذلك وفقًا لموافقة الجهات الأمنية.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا بشأن المباراة كالتالي:

"إلحاقا لكتابنا بشأن جدول الدوري العام القسم الأول بالدور الأول موسم 2020 /2021 بدون جمهور، يرجى الإحاطة بأنه حتى الآن لم تصل إلينا الموافقة الأمنية التي تفيد باللعب على ملعب غزل المحلة، ونظرًا لانتهاء المهلة المحددة لفريق غزل المحلة من أجل الحصول على الموافقة الأمنية، فقد تقرر بناء على موافقة الفريقين "الأهلي وغزل المحلة"؛ لتكون مباراة الدور الأول هي مباراة الأهلي ومباراة الدور الثاني هي مباراة غزل المحلة".

وبالتالي نقل مباراة الأهلي وغزل المحلة لتقام على استاد الأهلي والسلام، والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم من الشهر الجاري في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.