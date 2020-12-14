الصالة الموسمية كلمة السر.. وزير الرياضة يكشف لـ دوت الخليج استعدادات مصر لكأس العالم لليد

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر من لاعبين ومدربين وإداريين ومشجعين في الصالات المقرر استضافتها لبطولة كأس العالم لليد القادمة.

وقال د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "كان لدينا خطة في البداية في تخصيص 4 صالات لاستقبال الوفود القادمة إلى مصر لبطولة كأس العالم ".

وتابع: "لكن الآن طبقًا للتغيرات والتطويرات الحادثة، فقد خصصنا الصالة الموسمية لاستقبال كل الوفود القادمة إلى مصر.

وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم اجتماعا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاستعراض الخطة الوقائية التي سيتم تطبيقها ببطولة العالم لكرة اليد رجال، والمقرر انعقادها في مصر خلال الفترة من 13 – 31 يناير 2021.

وذلك بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة ، والسادة رؤساء اللجان المعنية.