حسن مصطفى: مونديال اليد 2021 سيقام في مصر وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة

أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أن بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 13 الى 30 يناير المقبل ستقام وفق إجراءات احترازية غير مسبوقة.
وقال حسن مصطفى : " النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، ليست مجرد حدث رياضي، بل احتفال رياضي عالمي لأنها الساحة الأكبر لرياضة كرة اليد، لذا من مصلحة كل المشاركين تنظيمها بمصر، في يناير "2021.
وأضاف: "جائحة كورونا فاقت توقعات كل البشر، ولوقت طويل توقفت كرة اليد، مثلها مثل رياضات كثيرة، ولكن رغم أحداث العام الماضي، بدأ العالم في تعلم كيفية التعايش مع الفيروس، وصناعة الرياضة انتعشت مجددا، والاتحاد الدولي لكرة اليد تأقلم على الحياة اليومية في وجود الجائحة".
وأوضح أن الاتحاد الدولى تمسك بإقامة البطولة من أجل محبى الرياضة وللتاكيد على أن الاتحاد والعالم قادر على اقامة البطولات.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل للتصدى لوباء فيروس كورونا ضم الكثير من المسئولين بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية والاطمئنان على كافة الإجراءات وبالفعل تم إرسالها إلى كل الاتحادات مشيرا إلى أن الاتحاد الدولى وضع لوائح خاصة بفيروس كورونا.
ووجه حسن مصطفى الشكر إلى الحكومة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ما تم تقديمه لتنظيم بطولة كأس العالم فى مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل.
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