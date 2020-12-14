وزيرا الرياضة والصحة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يستعرضون الاستعداد للمونديال

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إجتماعا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لاستعراض الخطة الوقائية التي سيتم تطبيقها ببطولة العالم لكرة اليد رجال، والمقرر انعقادها في مصر خلال الفترة من 13 – 31 يناير 2021 بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، وهشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي ، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة، رؤساء اللجان المعنية.

تناول الإجتماع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا ، والإجراءات الخاصة بتقييم المخاطر، ورفع الوعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعامل مع حالات الاشتباه ،كورونا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع .



واستهل وزير الشباب والرياضة الاجتماع بالتأكيد علي الإهتمام البالغ للبطولة من قبل الدولة المصرية ، وخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على متابعة كافة الاستعدادات للبطولة ، وتكليفه للحكومة باتخاذ كل ما يلزم لضمان تنظيم هذا الحدث العالمي بصورة مُشرفة تليق بمصر ومكانتها.

و أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على قدم وساق لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة باستضافة البطولة، سواء فيما يخص الملاعب وجاهزيتها، أو فنادق الإقامة والانتقالات، وكذا الإجراءات الطبية والوقائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.



وقالت الدكتورة هالة زايد إلى أن خطة الوزارة في هذا الصدد تعتمد على أربعة محاور هي: تقييم المخاطر، ورفع الوعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعامل مع حالات الاشتباه، مضيفة انها ستقوم بتوفير كل الاحتياجات الخاصة من ادوية وادوات التعقيم والكمامات الطبية،



وأعلنت ان وزارة الصحة تسخر كافة إمكانياتها من أجل المساعدة في انجاح البطولة، للخروج بالبطولة بالصورة اللائقة باسم ومكانة مصر الدولية، موضحة انها تتابع بصفة شخصية كل المتطلبات التي تحتاجها اللجنة المنظمة للبطولة وتعمل علي توفيرها بصفة عاجلة وتوفير احتياجاتهم.

