نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشرى سارة وذلك قبل المواجهة التي ينتظرها الفريق ضد بيراميدز لحساب مباريات الجولة الثانية على ملعب الدوري المصري الممتاز.

وتمثلت البشرى السارة في تأديه يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق لتدريبات تأهيلية على هامش المواجهة الودية للفريق مع مواليد 1999 بالنادي وذلك على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخضع اللاعب لتدريبات الركض حول الملعب، إلى جانب تمرينات بالكرة، في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيزه لمباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز.