نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا علي فريق غزل المحلة الصاعد من جديد إلي الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك يوم الجمعة القادمة.

وينتظر المارد الأحمر تحديد الملعب الذي ستقام عليه المباراة، حيث لم يحدد علي الرغم من ان المباراة تخص غزل المحلة، ولكن عدم جاهزية استاد المحلة يجعل الأمور غير واضحة حتي الآن.

وستقام المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، في السابعة والنصف مساء الجمعة 18 ديسمبر.

وكان الأهلي حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى علي حساب مصر المقاصة، بثلاثية مقابل هدف أمس الأحد، علي ملعب الأهلي وي السلام.

وتربع الشياطين الحمر علي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، بعدما سجل 3 أهداف، أكثر من أي فريق آخر حتي الآن.

يذكر ان غزل المحلة سيلاقي سموحه اليوم الإثنين، علي ملعب الاسكندرية في السابعة والنصف مساءً، في ختام مباريات الجولة الأولي.