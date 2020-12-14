نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان: الإنتقادات ساعدتني في تحقيق الإنتصار على أتليتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إن الملكي استفاد من الانتقادات الموجهة ضده في الأسابيع الأخيرة، وذلك ساعده في تحقيق الإنتصار بهدفين دون رد، على غريمه أتليتيكو مدريد في مباراة قمة الدوري الإسباني.

ومنذ أقل من أسبوعين كان ريال يعاني من خسارتين متتاليتين أمام ألافيس وشاختار دونيتسك وكان على موعد مع مباريات صعبة أمام أشبيلية وبروسيا مونشنجلادباخ وأتليتيكو وبدا أن مستقبل زيدان على الحافة.

وسرعان ما فاز الميرنجي بالمباريات الثلاث واقترب من العودة إلى المستوى الذي أظهره قرب نهاية الموسم الماضي وقاده لحصد لقب الدوري.

وارتفع رصيد ريال مدريد الآن إلي المركز الثالث في الليجا بفارق ثلاث نقاط عن أتليتيكو متصدر الترتيب الذي يملك مباراة مؤجلة.

وصرح زيدان خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز بهدفي كاسيميرو ويان أوبلاك حارس أتليتيكو بطريق الخطأ في مرماه "لقد تألمنا من بعض الأشياء التي قيلت لكن هذا جعلنا أقوى".

وأكد:" أن الإنتقادات جزء من كرة القدم ويجب تعلم كيفية التعامل معها. لكن أهم شيء أننا نؤمن بما نفعله. واليوم أثبت ريال مدريد أنه يعرف كيف يلعب ويؤدي".

وكان زيدان في حالة سعادة عارمة وأشاد بالكثير من لاعبيه وخص بالحديث ثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش وقال إنهما يقدمان نفس المستوى الذي كان عليه النادي عندما فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

لكن زيدان أكد على أن ريال لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل من أجل اللعب بثبات في المستوى.

وقال لاعب وسط ريال مدريد السابق أنه سعيد للغاية، ولكن ضغطنا على المنافس بطول الملعب ولم نترك أتليتيكو يدخل أجواء المباراة. هذا أسبوع رائع وأنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم يثقون في أنفسهم.

وأختتم: "لقد بنينا على ما فعلناه في آخر مباراتين ونافسنا بشكل رائع أغلب فترات المباراة. لكن لا يوجد ما يستحق الاحتفال لأننا لم نفز بعد بأي شيء".