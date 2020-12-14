الرياضة

مهاجم شالكه يغادر المستشفى بعد تحسن حالته

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم شالكه يغادر المستشفى بعد تحسن حالته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر مارك أوث لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي شالكه الألماني اليوم الاثنين المستشفى وذلك عقب خروجه من أرض الملعب محمولاً يوم أمس إثر تعرضه لإرتجاج في المخ.

ووقع التحام قوي بالرأس بين أوث وفيليكس أودوكواي مدافع أوجسبورج خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2 أمس الأحد، في المرحلة الحادية عشر من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وسقط أوث أرضاً إثر الإلتحاق مع لاعب الفريق المنافس قبل أن يتلقى العلاج الطارئ لدقائق على أرضية الملعب وينتقل بعدها إلى المستشفى وخرج اليوم وعاد إلى منزله عقب ليلة واحدة قضاها في المستشفى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا