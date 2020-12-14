نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم شالكه يغادر المستشفى بعد تحسن حالته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر مارك أوث لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي شالكه الألماني اليوم الاثنين المستشفى وذلك عقب خروجه من أرض الملعب محمولاً يوم أمس إثر تعرضه لإرتجاج في المخ.

ووقع التحام قوي بالرأس بين أوث وفيليكس أودوكواي مدافع أوجسبورج خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2 أمس الأحد، في المرحلة الحادية عشر من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وسقط أوث أرضاً إثر الإلتحاق مع لاعب الفريق المنافس قبل أن يتلقى العلاج الطارئ لدقائق على أرضية الملعب وينتقل بعدها إلى المستشفى وخرج اليوم وعاد إلى منزله عقب ليلة واحدة قضاها في المستشفى.