نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة لايبزيج.. ماذا قدم محمد صلاح ضد الأندية الألمانية؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضعت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في مواجهة نارية ضد نظيره لايبزيج الألماني.

ويتطلع فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لتحقيق الانتصار على حساب فريق لايبزيج ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب الأوروبي، بينما يتطلع بطل ألمانيا لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالليفر خارج البطولة.

وستقام مباراة الذهاب بين ليفربول ونظيره أحد أيام 16 و17 و23 و24 فبراير المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب على ملعب "أنفيلد" أحد أيام 9 و10 و16 و17 مارس المقبل.

تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد الأندية الألمانية

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي سبق وتقابل مع الأندية الألمانية في 8 مباريات رسمية خلال مشواره الاحترافي، فازت الأندية التي لعب لها "الفرعون المصري" في 4 مباريات، وخسرت مباراتين، وتعادل في مثلهما.

سجل "صلاح" هدفين في شباك الأندية الألمانية، وصنع هدفين آخرين.

أول صدام لمحمد صلاح ضد الألمان كان خلال مشواره مع بازل السويسري، وتقابل مع فريق شالكة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2013 / 2014 وخسر الريدز 2/0، 1/0 على الترتيب.

التقي محمد صلاح خلال احترافه في روما الإيطالي مع فريق باير ليفركوزون في دوري أبطال أوروبا 2015 / 2016، وفاز الفريق الإيطالي 3/2 ذهابا وسجل "صلاح" هدفًا وصنع آخر، وحسم التعادل 4 / 4 نتيجة مباراة الإياب.

واجه نجم منتخب مصر خلال مشواره مع ليفربول فريق هوفنهايم الألماني في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017 / 2018 وفاز فريقه ذهابا 2/1، وكرر الريدز انتصاره في الإياب 4 / 2 وسجل "صلاح" هدفاً.

كما التقي "صلاح" مع فريقه ليفربول ضد فريق بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، فاز الريدز ذهابا 3 – 1 وصنع نجم الفراعنة هدف لفريقه، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإياب.