انت الان تتابع تفاصيل خبر مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا بين ليفربول ولايبزيج وقمة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان في مواجهة قوية أمام فريق برشلونة بدور الـ16، وذلك وفقاً لما أسفرت عنه القرعة التي تم إجراؤها في مدينة نيون بسويسرا الموجودة بمقر الاتحاد الأوروبي يويفا بشكل افتراضي، وذلك بالتزامن مع مواجهة جميع دول العالم لفيروس كورونا ومنع انتشاره بين جميع المواطنين خلال الفترة القادمة، كما يلتقي ليفربول مع لايبزيج في مواجهة قوية بين الفريقين.

قرعة دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباريات دوري أبطال أوروبا ذهاب الدور الـ16 أيام 16، 17، 23، 24 من فبراير القادم 2021، على أن تُقام مباريات الإياب أيام 9،10،16،17 من مارس القادم 2021، حيث تٌام مباريات الذهاب على ملاعب أصحاب المركز الثاني في دوري المجموعات، وجاءت نتيجة القرعة كالأتي:

مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي.

لاتسيو × بايرن ميونخ.

أتلتيكو مدريد × تشيلسي.

لايبزيج × ليفربول.

بورتو × يوفنتوس.

برشلونة × باريس سان جيرمان.

إشبيلية × بوروسيا دورتموند.

أتالانتا × ريال مدريد.

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والجدير بالذكر أن العديد من عشاق الدائرة المستديرة في جميع دول العالم يتابعون دوري أوروبا خلال هذه الفترة، وذلك لما يتميز به هذا الدوري من قوة فضلاً عن وجود العديد من أفضل لاعبي العالم.