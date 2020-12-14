مدرب الزمالك السابق.. فيريرا مديرا فنيا لـ بوافيستا البرتغالي

وأعلن نادي بوافيستا عن تعاقده مع فيريرا خلفًا للمقال فاسكو سيرا، على أن يمتد عقدع مع الفريق حتى نهاية موسم 2021-2022.
وسبق لـ فيريرا تدريب فرق سبورتنج براجا وبنفيكا وبورتو في البرتغال، كما درب فريق بوافيستا من عام 2006 وحتى عام 2010.
ودرب فيريرا نادي الزمالك عام 2015، وتوج معه ببطولة الدوري الممتاز ذلك العام.
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