ليفربول وبرشلونة.. مواعيد مباريات دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواعيد دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحدد اليويفا، يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير المقبل، موعدًا لمباراتي الذهاب من لقائي فريقي ليفربول الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني، وبرشلونة الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما حدد اليويفا يوم 17 فبراير موعدًا لمباراتي الذهاب من لقائي بورتو البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي، وإشبيلية الإسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني.

ويواجه بايرن ميونخ الألماني نظيره لاتسيو الإيطالي، ويصطدم أتلتيكو مدريد الإسباني بنظيره تشيلسي الإنجليزي يوم 23 فبراير، على أن يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره بروسيا مونشجلادباخ الألماني، وريال مدريد الإسباني نظيره أتالانتا الإيطالي يوم 24 فبراير.

ويواجه فريق يوفنتوس نظيره بورتو البرتغالي، وفريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره إشبيلية في إياب دور الـ 16 يوم 9 مارس المقبل، فيما تقام مباراتي الإياب من لقائي ليفربول ضد لايبزيج وبرشلونة ضد باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الموافق 10 مارس المقبل.

وتقام مباراتي الإياب من مباراتي مانشستر سيتي ضد بروسيا مونشجلادباخ وريال مدريد ضد أتالانتا يوم 16 مارس، وبايرن ميونخ ضد لاتسيو وتشيلسي ضد أتلتيكو يوم 17 مارس.