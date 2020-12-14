في اتصال هاتفي .. أبو العينين يؤازر لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري

أجرى النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، اتصالا هاتفيا بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حثهم خلاله على تقديم أفضل المستويات في الفترة القادمة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشاد النائب محمد أبو العينين خلال الاتصال الهاتفي، بالجهاز الفني الذي يقوده هيثم شعبان، والمستوى الفني الذي ظهر به الفريق في مباراة الانتاج الحربي الأولى بمسابقة الدوري الممتاز.



وطلب النائب محمد أبو العينين من لاعبي الفريق، والجهاز الفني، استمرار التحلي بروح الانتصارات، والتمسك بالقيم الرياضية النبيلة، ونبذ التعصب، ومواصلة اللعب النظيف داخل الملعب، لتحقيق أهداف الفريق من المشاركة الأولى له في دوري الأضواء والشهرة.



وشدد النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، خلال الاتصال الهاتفي بلاعبي الفريق، والجهاز الفني، على أهمية لقاء البنك الأهلي المقبل، وضرورة الفوز، وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقف الفريق في المنافسة على صدارة الدوري، وتثبيت الانطباع الجيد لدى الجماهير والنقاد، بعد لقاء الجولة الأولى أمام الإنتاج الحربي.



ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.



يذكر أن سيراميكا كليوباترا، افتتح مشواره بالدوري الممتاز، بفوز مستحق على نادي الإنتاج الحربي، بهدفي شريف دابو، ومحمود نبيل، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، والذي أقيم مساء الجمعة الماضي على ملعب الأهلي we