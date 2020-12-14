وزيرة الصحة تعلن خطة الدولة لمواجهة كورونا فى مونديال اليد

وأضافت خلال اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل بحث استعدادات الدولة لكأس العالم لليد انها ستقوم بتوفير كل الاحتياجات الخاصة من ادوية وادوات التعقيم والكمامات الطبية، مضيفة ان وزارة الصحة تسخر كافة إمكانياتها من أجل المساعدة في انجاح البطولة، للخروج بالبطولة بالصورة اللائقة باسم ومكانة مصر الدولية، موضحة انها تتابع بصفة شخصية كل المتطلبات التي تحتاجها اللجنة المنظمة للبطولة وتعمل علي توفيرها بصفة عاجلة وتوفير احتياجاتهم.
من جانبه أشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بما تبذله مصر من جهود متميزة لتنظيم البطولة، مُشيرا إلى أن هذه هي البطولة الأهم في مجال كرة اليد في العالم، وأنه على ثقة في قدرة مصر على تنظيمها بالشكل الأمثل.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة كاس العالم لليد في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل على أرض مصر
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