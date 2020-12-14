الرياضة

وزيرة الصحة تعلن خطة الدولة لمواجهة كورونا فى مونديال اليد

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أكدت الدكتورة هالة زايد  أن خطة الوزارة خلال مونديال كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 تعتمد على أربعة محاور هي: تقييم المخاطر، ورفع الوعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعامل مع حالات الاشتباه، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت خلال اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل بحث استعدادات الدولة لكأس العالم لليد انها ستقوم بتوفير كل الاحتياجات الخاصة من ادوية وادوات التعقيم والكمامات الطبية، مضيفة ان وزارة الصحة تسخر كافة إمكانياتها من أجل المساعدة في انجاح البطولة، للخروج بالبطولة بالصورة اللائقة باسم ومكانة مصر الدولية، موضحة انها تتابع بصفة شخصية كل المتطلبات التي تحتاجها اللجنة المنظمة للبطولة وتعمل علي توفيرها بصفة عاجلة وتوفير احتياجاتهم.

من جانبه أشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بما تبذله مصر من جهود متميزة لتنظيم البطولة، مُشيرا إلى أن هذه هي البطولة الأهم في مجال كرة اليد في العالم، وأنه على ثقة في قدرة مصر على تنظيمها بالشكل الأمثل.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كاس العالم لليد في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل على أرض مصر

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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