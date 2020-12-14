نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيرة يفوز على الحمام في ديربي مطروح بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الجزيرة فوزا هاما على حساب فريق الحمام، بهدفين دون رد، اليوم الإثنين، في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى لمجموعة بحري، من دوري القسم الثاني.

خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح الجزيرة في فرض سيطرتة على معظم الفترات، وسجل هدفين في الدقيقتين 59 و 75 عن طريق محمد جمال ومحمد رزق.



أدار اللقاء الحكم أسامة اسماعيل، عاونه شريف عبد الحكيم، وأدهم مجدي، وحكم رابع مصطفى ابراهيم. أدار اللقاء الحكم أسامة اسماعيل، عاونه شريف عبد الحكيم، وأدهم مجدي، وحكم رابع مصطفى ابراهيم. الفوز رفع رصيد الجزيرة إلى 3 نقاط، ليقفز للمركز السابع، فيما توقف رصيد الحمام عند نقطة وحيدة بالمركز الأخير.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- الحرس 7 نقاط

2- البلدية 7 نقاط

3- أبو قير 7 نقاط

4- الأوليمبي 5 نقاط

5- المنصورة 5 نقاط

6- سبورتنج 5 نقاط