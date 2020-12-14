نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي Z يهزم النادي النوبي برباعية استعداداً لموقعة كوكاكولا بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الكروي الأول بنادي Z فوزا كبيرا على حساب النادي النوبي، برباعية دون مقابل، في المواجهة الودية التي أقيمت اليوم الإثنين، استعداداً للجولة الرابعة من دوري القسم الثاني.

سجل رباعية الفائز كل من عبدالرحمن جنديه، عبدالعزيز إمام، وليد حسن ومحمد فهيم.

ومن المقرر أن يلعب زد مع كوكاكولا يوم السبت المقبل، بالجولة الرابعة للقسم الثاني، بملعب الدفاع الجوي الفرعي.