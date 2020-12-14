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تعليق ناري من ميدو بعد إصابة نجوم منتخب الشباب بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - عبر أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن أسفه لإصابة  ١٧ لاعبا من منتخب مصر للشباب بفيروس كورونا إضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

وعلق ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلاً: "ألف سلامة على كابتن ربيع ياسين وكل المصابين في منتخب الشباب".

وتابع: "لازم ماتشات مصر تتأجل، مش متخيل إزاي جيل مايصعدش كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم وولاد صغيره مستقبلهم ممكن يتغير".

وأضاف: "مفيش فرقة كوره المفروض تخسر ماتش كوره وهي عندها عدد كبير كده من المصابين".

يذكر أن منتخب مصر للشباب يتواجد حاليا في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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