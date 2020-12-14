نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من نجم أتلتيكو مدريد على مواجهة تشيلسي بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال قائد أتلتيكو مدريد الإسباني خورخى "كوكي" ريسوركسيون، إن "مواجهة تشيلسي في ثمن نهائي دوري الأبطال ستحسمها تفاصيل صغيرة"، وذلك بعد معرفة نتائج قرعة هذا الدور الإثنين.

وقال كوكي في تصريحات نشرها النادي "في هذا النوع من المواجهات الإقصائية، التفاصيل هي كلمة السر. يجب عليك أن تحول أهدافك إلى فرص وأن تدافع جيدًا. حدث هذا الأمر الموسم الماضي أمام ليفربول. عبرنا من أمامهم بالتفاصيل الصغيرة. أتمنى أن يتكرر الأمر أمام تشيلسي".

واعتبر اللاعب إن تأهل أتلتيكو لدور الـ16 أمر "مهم للغاية"، وذلك بعد أن تأهل كثاني مجموعته بتسع نقاط بعد الفوز على سالزبورج في الجولة الأخيرة بهدفين نظيفين.

وبخصوص تشيلسي قال "إنه منافس نعرفه جيدًا. تواجهنا كثيراً. ما يزال يتبقى الكثير على مواجهتنا، لكن لدينا نفس الحماس. أعتقد أننا نقدم موسما عظيما. لو حافظنا على الاستمرارية، سنلعب دوراً مهماً".

يذكر أن مواجهات ثمن النهائي ستقام في الفترة بين فبراير(شباط) ومارس (آذار) وهي فترة زمنية كبير قد يختلف فيها مستوى الفريقين.

ورغم ذلك قال كوكى: "تشيلسي فريق كبير ويلعب بشكل هجومي. علينا أن نرى كيف سنستعد للأمر لتقديم أفضل أداء والعبور للدور التالي".