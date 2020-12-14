اليوم انطلاق بطولة العيد الوطني الخمسين المجيد لالتقاط الأوتاد بالرحبة بمشاركة 21 فريقا

تنطلق اليوم بطولة العيد الوطني الخمسون المجيد لالتقاط الاوتاد التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية لهذا الموسم 2020/2021م على مدى يومين متتاليين وذلك بميدان الفروسية بمزرعة الرحبة بمشاركة عدد 21 فريقا بواقع 84 فارسا وفارسة من مختلف وحدات الخيالة الحكومية بالإضافة الى فرسان من ولايات السلطنة، حيث ستشتمل المسابقة في اليوم الاول أربع جولات منها جولة واحدة لفردي حلقتين ووتد بالرمح وثلاث جولات للفرق بالرمح ستكون الجولة الاولى لالتقاط وتد مقاس 4 سم والجولة الثانية التقاط وتد مقاس 6 سم والجولة الثالثة التقاط وتد مقاس 4 سم والجولة الرابعة التقاط وتد مقاس 4 سم ، كما ستشهد منافسات اليوم الثاني اربع جولات منها جولة واحدة لفردي ليمونتين ووتد بالسيف وثلاث جولات للفرق بالسيف ستكون الجولة الاولى لالتقاط وتد مقاس 6 سم والجولة الثانية التقاط وتد مقاس 6 سم والجولة الثالثة التقاط وتد مقاس 4 سم والجولة الرابعة التقاط وتد مقاس 4 سم، حيث ستكون الانطلاقة في تمام الساعة 1 ظهراً، حيث تأتي الفعالية بدعم من مجموعة الحشار وشركاه وتم رصد عدد من الجوائز القيمة لهذه المسابقة الغالية، وتقام البطولة بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسبما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

جوائز قيمة

رصد الاتحاد العماني للفروسية جوائز قيمة للفائزين في بطولة العيد الوطني الخمسين المجيد لالتقاط الاوتاد، حيث يحصل افضل فريق بالبطولة على سيارة ، ويحصل أفضل فارس للعموم على جائزة نقدية وخنجر ، كما سيحصل أفضل فارس على مستوى الولايات على جائزة نقدية وخنجر، ايضا ستحصل افصل فارسة على جائزة نقدية وعينية، بالإضافة الى جوائز نقدية لأصحاب المراكز الثلاثة الأوائل من كل فئة.

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