اليوم المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي يستعرض في اجتماعه تقرير لجنة التقييم

- نظام حماية عالي المستوى للتصويت الإلكتروني في اجتماع الغد لاختيار المدينة المستضيفة

- حسين المسلم: أثمن الجهود الجبارة التي قامت بها اللجنة اﻷولمبية العمانية في استضافة الحدث

يعقد اليوم المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اجتماعه الـرابع والسبعين بفندق كمبنسكي مسقط حضورالشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وجميع أعضاء المكتب، حيث سيتم استعراض ومناقشة تقرير زيارة لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي لمدينتي الرياض، والدوحة المرشحتين لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030م، واللتين ستقدمان عرضهما في اجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي سيعقد غدا “الأربعاء” بفندق جي دبليو ماريوت.

هذا وسيصل اليوم الشيخ فهد بن ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسيكون في مقدمة مستقبليهم السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية، كما سيصل غدًا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية.

ووصل إلى السلطنة أيضًا سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وسمو الأمير فهد بن جلوي آل سعود مدير عام ملف الرياض2030 نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو المجلس التنفيذي بـالمجلس الأولمبي الآسيوي ، وسعادة الدكتور سيد رضا صالحي رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية، يرافقه نصر الله سجادي المستشار العام للرئيس، ومعالي عدنان درجال الربيعي وزير الرياضة والشباب العراقي، وسعادة ليدسيو ماريوس رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وسعادة ماريوس فيزار رئيس الاتحاد الدولي للتيك بول. كما اكتمل وصول الوفود من جميع اللجان الأولمبية الوطنية بقارة آسيا، حيث سيحضر في الاجتماع بمسقط ممثلو (25) لجنة أولمبية وطنية، بالإضافة إلى (20) لجنة ستشارك من خلال الاتصال المرئي.

هذاويعقد غدا الأربعاءاجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثون للمجلس الأولمبي الآسيوي، ويعد البند الخاص باستضافة الألعاب الآسيوية 2030 والذي تقدمت له مدينتا الدوحة والرياض من أبرز ملفات الاجتماع وفي طليعة جدول الأعمال، حيث سيتضمن عروضا سيقدمها وفدا الدولتين ومن ثم عرض تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأولمبي التي قامت بزيارة البلدين واطلعت والتقت عن قرب مع منظمي الملفين، بعد ذلك سيتم التصويت ولأول مرة إلكترونياً من قبل عمومية المجلس الأولمبي، والإعلان عن النتيجة النهائية، ليتم بعد ذلك توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لآسياد 2030م. كما سيتم خلال الاجتماع تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية كما جرت العادة من قبل المجلس الأولمبي الاسيوي ومنحهم جائزة الاستحقاق تقديراً لهم على مساهماتهم الفعالة وجهودهم البارزة في المجال الرياضي.

وقد تم وضع نظام حماية عالي المستوى يضمن الأمن والسلامة الخاصة بعدم اختراق الموقع أثناء التصويت الإلكتروني وتوفير أكثر من خط للإنترنت وأيضًا الشبكات اللاسلكية لضمان عدم انقطاع الخدمة.

أيضًا قامت اللجنة الأولمبية العُمانية وبالتنسيق مع المجلس الأولمبي الآسيوي بتوفير أكثر من 25 جهازا لوحيا محمولا لممثلي اللجان الأولمبية الوطنية الذين سيحضرون الاجتماع يوم غدٍ الأربعاء ويحق لهم التصويت.

التنظيم العماني عالمي

قال حسين المسلم المدير العام للمجلس الاولمبي الاسيوي: أنا سعيد بوجودي في عمان وفخور أن السلطنة تستضيف هذا الحدث القاري وأثمن التجهيزات الجبارة التي قامت بها اللجنة اﻷولمبية العمانية بدءًا من استقبال الضيوف بالمطار ووصولا الى التحضيرات للاجتماع وحجز الفنادق للضيوف والخدمات الاخرى، ومن خلال عملي سافرت الى دول مختلفة من العالم ولم أرى بروتوكولا منظما مثل بروتوكول السلطنة وهذه شهادة نفتخر بها.

تجربة رائدة للسلطنة

واضاف المدير العام للمجلس الاولمبي الاسيوي: نحن في وسط إخواننا وبلادنا و هذا فخر لنا جميعا في دول مجلس التعاون بأن يكون اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الاولمبي الاسيوي التاسع والثلاثين في سلطنة عمان، و هذا إعادة لذاكرة جميلة لتنظيم دورة اﻷلعاب الشاطئية الثانية ( 2010) ، وبسبب نجاح تلك الالعاب أصبحت السلطنة بإمكانياتها و قدراتها قادرة على ان تستضيف أحداثا عالمية .

أهداف واضحة

واشار المسلم : المجلس اﻷولمبي الآسيوي عمره 107سنوات في عام (2020)،وانطلاقته كانت من مدينة مانيلا بالفلبين في العام (1913) باسم مختلف عن المجلس اﻷولمبي، ولكن المؤسسة كانت قائمة وهي لتنظيم دورات اﻷلعاب الآسيوية،ويحرص المجلس كل الحرص على تلاحم وتقارب الحركة اﻷولمبية الآسيوية عن طريق اﻷحداث الرياضية سواء تنظيم دورات أوتنظيم مؤتمرات لهذه الجمعية.

ملفان ساخنان

وحول ملفي الرياض والدوحة قال المدير العام للمجلس الاولمبي الاسيوي :الملفان الخاصان بالرياض والدوحة كلاهما من أفضل الملفات بحكم خبرتي في المجال الرياضي بالذات لأكثر من( 30) عاما فإن محتويات الملفين قدما على مستوى عالمي أعلى حتى من محتويات الدورات اﻷولمبية وهذا فخرلنا أولا كدول مجلس تعاون خليجي ، وثانيا كقارة آسيوية، واليوم القارة اﻵسيوية من شرقها الى غربها تخدم وتقدم للعالم الخدمات اﻷساسية لتطويرالرياضة، و دعم الشباب، الموضوع الاخر اليوم القارة اﻵسيوية اثبتت للعالم بتنظيم (2018) دورة اﻷلعاب الشتوية اﻷولمبية في كوريا و (2021)دورة اﻷلعاب اﻷولمبية طوكيو(2022) دورة اﻷلعاب اﻷولمبية بكين و( 2022) كأس العالم فيفا، واليوم توجد لدينا مدينتان في منطقة الخليج تقدمان أفضل العروض باستضافة حدث آسيوي كبير يشمل أكثر من (50) لعبة رياضية بمشاركة أكثر من (15 ألف) رياضي من قارة اسيا، و التنظيم على أحدث وأرقى المستويات المطلوبة من حيث نظم المعلومات أو النقل التلفزيوني أو القرية اﻷولمبية لاستضافة الرياضيين من ملاعب تدريب ومن ملاعب مباريات.

وعن توقعات المنافسة قال المسلم : لا يوجد لدي أي توقعات لان الملفين ممتازان وسيكون العرض شفافا وجميلا في الخدمات والملاعب والتنظيم، وبالنسبة لنا كمجلس أولمبي وكإدارة تنفيذية سنفسح المجال لعرض الملفين والقرار للجمعية العمومية وليس للمكتب التنفيذي.

تصويت سري

اوضح عبدالله يوسف الملا مدير المراسم باتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (أنوك) : نحن سعداء جدا بتواجدنا على أرض السلطنة أرض المحبة و السلام مع اشقائنا في بلدنا الثاني عمان والتي تحتضن الدورة الـ (39) الجمعية العمومية للمجلس اﻷولمبي الاسيوي، أما فيما يتعلق بتنظيم اللجنة اﻷولمبية العمانية التي قامت بأداء عملها على أكمل وجه وهذا ليس بجديد عليها إنما قد أصبحت متمرسة في مثل هذه اﻷمور التنظيمية، وحقيقة يقف خلف اللجنة اﻷولمبية العمانية أخوة لهم دور كبيرجدا في نجاح الاستضافة.

واشار عبدالله يوسف الملا: فيما يتعلق بالتصويت اﻹلكتروني فإنها المرة الأولى التي سيتم العمل بها على استضافة الدورات اﻷولمبية اﻵسيوية، والتصويت سيكون سريا وانا على ثقة ان شاء الله ان اﻷمور الفنية لهذا التصويت ستسير حسب ما تم الاعداد له و نتمنى التوفيق للجميع وكذلك نتمنى التوفيق للأخوان في اللجنة اﻷولمبية العمانية في الاستضافات القادمة ولهم منا جزيل الشكر و التقدير.