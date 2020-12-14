ربي أسألك النصيب الجميل .. أيمن أشرف يشارك جمهوره بصورة جديدة| شاهد

لاعب النادى الأهلى صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلق أيمن أشرف على الصورة قائلا: "ربي أسألك النصيب الجميل من كل شئ يارب".
قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين منح راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.
ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.
وحقق الأهلي فوزه الأول أمس بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المسابقة المحلية.
وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
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