تحليل رابيد تيست لفريق أسوان قبل مواجهة الطلائع

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأثنين.

يأتي هذا استعدادًا للقاء المرتقب لأبناء الجنوب مع طلائع الجيش، والذى يجمع الفريقين على استاد السكة الحديد يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثانى من الدورى.

وكان أسوان قد فاز فى مباراة الجولة الأولى على إنبى بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.