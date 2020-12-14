أوناجم يشارك في مران الزمالك اليوم

ولم يشارك اللاعبون الأساسيون في المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول مع نظيره الشباب والتي انتهت بفوز الفريق الأول بخماسية نظيفة.
ويسعى الجهاز الفني لتجهيز أوناجم لمباريات الفريق المقبلة بعدما غاب عن مباراة المقاولون الأخيرة.
وشهدت التدريبات التأهيلية للمران الخفيف تواجد شيكابالا بشكل طبيعي بعدما كان يعاني من الإجهاد في لقاء المقاولون الأخير.
ولم يشارك في المران سوى اللاعبين الأساسيين بعد أن منح الجهاز الفني راحة لكل لاعبي الفريق الذين شاركوا في لقاء الفريق الودي أمام فريق الشباب.
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