سلبية عينة رابيد تيست لفريق سيراميكا كليوباترا.. وتحليل جديد لوليد عبد المنعم وحمزة معوض

وكان فريق سيراميكا كليوباترا خضع لتحليل رابيد تيست صباح اليوم، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث خضع جميع اللاعبين وكل أفراد الجهاز الفني للتحليل، الذي أثبت سلبية عينات الجميع ما عدا وليد عبد المنعم وحمزة معوض.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
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