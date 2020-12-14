قائمة ريال مدريد لمواجهة بيلباو في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو، في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني. وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي - أودريازولا خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركوس أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس وتقام المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل فريق ريال مدريد. ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة، فيما يحتل أتلتيك بيلباو المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

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