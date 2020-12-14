تحويل المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تواجد مندوب أحد البنوك في مقر النادي ، خلال الوقت الحالي، من أجل فتح حساب جديد لجميع اللاعبين، وتحويل جميع المستحقات المتأخرة عليه.

يأتي ذلك من أجل استقرار الفريق، خاصة أن الفريق استلم اليوم مبلغ 5 ملايين جنيه من الشركة الراعية.



وسيتم صرف المقابل للجميع، خلال الساعات الحالية، خاصة أن اللجنة الحالية، تعمل على توفير جميع سبل الراحة لاستقرار اللاعبين، وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، على رأسها بيراميدز والأهلي، في بطولة الدوري العام.



وكشف المصدر ، أن مقدمات عقود اللاعبين الجديدة، ونسبة 25% سوف يتم صرفها الأسبوع المقبل، للتأكد من عدم وجود مستحقات لأي لاعب.



ويتبقى فقط تجديد عقود الرباعي فرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود جنش وعبدالله جمعة، علاوة على تعديل بعض العقود أيضا.