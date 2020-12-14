كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تواجد مندوب أحد البنوك في مقر النادي ، خلال الوقت الحالي، من أجل فتح حساب جديد لجميع اللاعبين، وتحويل جميع المستحقات المتأخرة عليه.
يأتي ذلك من أجل استقرار الفريق، خاصة أن الفريق استلم اليوم مبلغ 5 ملايين جنيه من الشركة الراعية.
وسيتم صرف المقابل للجميع، خلال الساعات الحالية، خاصة أن اللجنة الحالية، تعمل على توفير جميع سبل الراحة لاستقرار اللاعبين، وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، على رأسها بيراميدز والأهلي، في بطولة الدوري العام.
وكشف المصدر ، أن مقدمات عقود اللاعبين الجديدة، ونسبة 25% سوف يتم صرفها الأسبوع المقبل، للتأكد من عدم وجود مستحقات لأي لاعب.
ويتبقى فقط تجديد عقود الرباعي فرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود جنش وعبدالله جمعة، علاوة على تعديل بعض العقود أيضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحويل المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.