توزيع التورتة .. تحذير من أمير مرتضى بشأن انتخابات الزمالك القادمة

تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب أمير مرتضى قائلا: " الناس اللي ابتدت تتكلم من دلوقتي على الانتخابات وموسم توزيع التورتة، احب افكركم بس فاضل سنة عالانتخابات لما يجي وقتها ابقى اتكلم واعرض برنامجك الانتخابي براحتك لكن دلوقتي عيب اوي، امامكم ٣ اختيارات ١-يا تدعموا الفريق ٢-يا تدعموا الإدارة المنتخبة الشرعية في أزمتها ٣-يا تسكتوا".

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى لاعبي وجماهير القلعة البيضاء، عقب الفوز على المقاولون العرب في إنطلاقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0، بالمباراة التي جمعت بينهما السبت، باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري.

وكتب أمير عبر حسابه بموقع "تويتر": "الحمد لله مكسب مهم جدًا في ظروف صعبة شكرًا للاعيبة الرجالة عالروح والاداء والتركيز .. واستمروا".

وتابع: "شكرًا جمهور الزمالك العظيم انتم فعلًًا ظَهر وسند والتعب اللي تعبته لم يضيع عالفاضي، شكرًا على كل ما الدعم والحب والاحترام و الوعي، الثقة والمسئولية اللي وضعتوها فيا تخليني هفضل تحت امركم و اخدمكم لحد اخر ثانية في عمري".