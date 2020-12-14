نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان: سنحترم أتالانتا والمواجهة ليست سهلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، اليوم الإثنين بعد ظهور قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أنه يكن "الكثير من الاحترام" لأتالانتا الإيطالي، منافس فريقه المقبل في البطولة القارية.

وتحدث زيدان باقتضاب عن مواجهة أتالانتا في مؤتمره الصحفي الذي يعقده عشية مباراة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، مؤكدا أنه يفضل عدم التفكير في مواجهة ستلعب في غضون أشهر، في الوقت الذي سيلعب فريقه غدا الثلاثاء.

وقال المدرب الفرنسي " الكثير من الاحترام. في النهاية، ستقام هذه المباراة في نهاية شهر فبراير/ شباط، وبأقصى درجات الاحترام للمنافس؛ كل ما يهمني في الوقت الحالي هو مباراة الغد؛ لدينا مباراة مهمة للغاية. نحن نركز على ذلك. نريد أن نظهر ما نحن عليه كفريق، وهذا ما سنفعله".

وستقام مباريات ذهاب دور الستة عشر في الفترة بين 16 و24 فبراير/شباط المقبل، على أن تقام مواجهات جولة الإياب في الفترة بين 9 و17 مارس/آذار.

لحظة حرجة

واعترف زيدان بأنه لا يمنح الفرصة الكافية لإيسكو لإثبات ماهيته كلاعب وأنه في وضع "حرج".

ولم يشارك إيسكو في أي من المباريات الثلاثة الحاسمة الأخيرة للريال أمام إشبيلية وبوروسيا مونشنجلادباخ وأتلتيكو مدريد، لكن زيدان أكد أن اللاعب سيحظى بفرصة.

وقال "إيسكو سيكون لاعبا مهما. صحيح أنه لم يلعب كثيرا مؤخرا ولا أمنحه الفرصة لإثبات ماهيته كلاعب. إنها لحظة حرجة. إنه يعمل بقوة لكي يحظى بفرصة".

وأشار إلى أن ريال مدريد لم يتغير في شيء الأسبوع الماضي مقارنة بالأسابيع التي قبلها.

وضع مارسيلو

وعن وضع مارسيلو الذي لم يشارك كثيرا أيضا في المباريات الأخيرة، قال "صحيح أنه لعب أقل، نعرف ماهيته كلاعب، وما فعله وما يمكن تقديمه لنا".

وختم: "صحيح أنه لم يلعب كثيرا مؤخرا. وأعرف أنه يتدرب بشكل جيد وما يجب عليه فعله هو الاستمرار على هذا النمط حتى يحظى بفرصة أخرى".