نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التفاوض مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للحصول على توقيعه بالفترة المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن دخول المارد الأحمر في مفاوضات مع مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، لإقناعه بالتوقيع في ظل عدم تجديد عقده حتى الآن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الفارس الأبيض، بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع ناديه بشأن التجديد.

وأكد المصدر، أن كل ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح، وأن الأهلي لم يدخل في مفاوضات سواء مع اللاعب أو وكيل أعماله.

وتابع: "بيتسو موسيماني المدير الفني لم يطلب التعاقد مع اللاعب، خاصةً أنه يمتلك عناصر مميزة في خط الوسط، وهو ما يصعب استبعاد أحدهم من التشكيل الأساسي بالفترة المقبلة".