نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيرة يزيد من أوجاع الحمام بثنائية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب أحمد تيتو

نجح نادي الجزيرة في تحقيق فوز غالي علي نادي الحمام بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني

أحرز هدفي الجزيرة محمد السيسي في الدقيقة 59، وأضاف محمد رزق الهدف الثاني في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

ليرفع الجزيرة رصيدة ل3 نقاط من مبارتين، ويتوقف رصيد الحمام عند نقطة وحيدة.

دخل الجزيرة اللقاء بتشكيل مكون من: محمود عبد المنصف، وإسلام صبري، وشهاب محمد، وإسماعيل سعيد، وكريم رأفت، وأحمد سمير، وعبد الرحمن شحاتة، ومحمد السيسي، وعبد الرحمن كاستيلو، ومحمد رزق، ومحمد نور.

بينما دخل الحمام بتشكيل مكون من : إسلام الحريري، عفروتو، أسامة رجب، عبد الرحمن عبد النبي، مصطفي كاجو، محمد بكار، أيمن شعبان، أكثم سمير، عماد حماد، محمود الزناتي، ومحمود أبو زيد

أدار اللقاء تحكيميا: أسامة إسماعيل حكم ساحة، وعاونة كل من أدهم مجدي مساعد أول، شريف عبد الحكيم مساعد ثان، مصطفي إبراهيم حكم رابع.