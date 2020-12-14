أزمات ميسي مع برشلونة في 2020 .. مسلسل لا يليق بالأسطورة الأرجنتينية

أيام قليلة ونودع عام 2020.. "عام الكورونا" هو التعبير الأقرب الذي يمكن وصف به هذا العام، ففيروس كورونا المستجد أثر على العالم أجمع في مختلف مجالاته، ولكن ها هي الأيام تمر ويمر عام من أصعب الأعوام في تاريخ البشرية.

فيروس كورونا أثر كثيرًا في كرة القدم.. فالحياة الكروية توقفت لفترة لا تقل عن 3 أشهر في مختلف بلاد العالم، وحتى الآن مازال تأثير ذلك مستمرًا، فلم نعد نسمع أسماء تلك الجماهير في المدرجات.

أزمات ليونيل ميسي مع برشلونة كان حدثًا بالنسبة للساحرة المستديرة لا يقل أهمية عن فيروس كورونا وتأثيراته، فالأسطورة الأرجنتينية تمرد على ناديه وطلب الرحيل بشكل رسمي ومجانًا، ومازال ميسي ناقمًا على النادي الذي ترعرع فيه.. مسلسل طويل من الأزمات رأيناه هذا العام بين ميسي وبرشلونة، وهذا ما نستعرضه في هذا التقرير

نعلم جميعًا بأن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومع انطلاق شهر يناير فقط سيحق له التوقيع لأي ناد آخر، إذًا فمن الطبيعي أن مفاوضات تجديد العقد بدأت قبل انطلاق هذا العام بكل تأكيد واستمرت خلاله.

ميسي خسر بطولة كأس السوبر الإسباني مطلع هذا العام مع فريقه برشلونة، على يد أتلتيكو مدريد من دور نصف النهائي.. رحل مدربه الذي أحبه كثيرًا وأراحه في طريقة اللعب، إرنستو فالفيردي، ليتم الاستعانة بالمتواضع العجوز كيكي سيتين الذي لم يحقق أي لقب.

ومع تولي سيتين، خرجت بعد التقارير في شهر فبراير الماضي التي تحدثت عن اقترابه من الرحيل لـ إنتر الإيطالي أو العودة لـ نيولز أولد بويز الارجنتيني، لكن ميسي نفى تلك الشائعات تمامًا.

استمرت رحلة برشلونة وميسي.. استمرت الهزائم الواحدة تلو الأخرى.. خسر الفريق الدوري لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، وودع كأس إسبانيا، لم يعد هنالك أمامه سوى دوري أبطال أوروبا، ولكن ميسي كان متشائمًا وصرح علانية بأنه لا يحب أداء فريقه ولا يتوقع له النجاح في تلك البطولة بذلك الأداء.

ميسي تمرد على كيكي سيتين، وهو أكدته التقارير الصحفية في ذلك الوقت، حتى جاءت الطامة الكبرى، أثقل هزيمة في تاريخ الساحر الأرجنتيني وفريقه الكتالوني العريق.. خروج مدو على يد بايرن ميونخ الألماني من دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بهزيمة فادحة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

رحل كيكي سيتين وأتى رونالد كومان، ووعد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق بحملة تغيير جذرية في النادي، لكن ميسي كان ساخطًا على إدارة بارتوميو.

كومان خرج بتصريحات لم تعجب ميسي، مفادها بأن الفريق أكبر من أي لاعب، ليبدأ ميسي في العصيان.. أكدت الصحافة الإسبانية والأرجنتينية بأن ليو لن يبقى في برشلونة وتقدم بطلب رسمي للرحيل عن النادي.

ميسي أراد الرحيل والضغط على إدارة ناديه دون أن يفتح فمه، ميسي كان يعلم بأنه هناك بند في عقده يسمح برحيله مجانًا قبل عامه الأخير، لكنه لم يدرك أن صلاحية هذا البند قد انتهت، لكنه ثبت على موقفه وأراد الرحيل.

أكدت إدارة برشلونة أنها لن تسمح برحيل ميسي، وشددت بأن رحيله يعني دخول خزائن النادي 700 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده، وبالطبع لا يوجد ناد يستطيع دفع ذلك المبلغ بالرغم من وجود اهتمام من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي بضم اللاعب.

تمسكت إدارة برشلونة بموقفها، فرضخ ميسي في النهاية بالبقاء.. ميسي قرر البقاء حتى لا يدخل في صراع مع نادي حياته على حد وصفه.. خرج ميسي في حوار صحفي يوضح أسباب طلبه الرحيل.

ميسي كان حزينًا ولام إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو على ذلك، قالها بصراحة:" أنا لا أرى مشروع جيد لـ برشلونة، ولم يعد باستطاعتي تقديم المزيد".

ميسي جعل أعضاء الجمعية العمومية في برشلونة يستشيطون غضبًا على بارتوميو، حتى جمعوا توقعيات لإقصائه من النادي، وهو ما نجحوا فيه لأجل عيون ليو.. رحل بارتوميو لكن ميسي يتبقى في عقده 6 أشهر فقط على نهاية عقده.

ميسي يأخذ راتبًا سنويًا يصل لـ 33 مليون يورو بحسب بعض التقارير الصحفية وهو الراتب الخيالي الذي وفرته إدارات برشلونة، من الصعب أن يأتي مرشحًا رئاسيًا ويعطي له ذلك الراتب، لكن ميسي مازال ينتظر تلك الانتخابات التي ستجرى في مارس.. مازال غير سعيدًا مع برشلونة ولكن مازالت كلمته الأولى.. انتهت قصة ميسي مع برشلونة هذا العام، في انتظار ما ستفسر عنه عام 2021 في ذلك المسلسل.