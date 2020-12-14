صالح جمعة يتعافى من فيروس كورونا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، سلبية عينات اللاعبين والجهاز الفني الخاصة بفيروس كورونا ومنهم صالح جمعة الذي كان تم الغعلان عن اصابته خلال الأيام السابقة ولم يشارك في اول مباراة للفريق أمام الانتاج الحربي، ما عدا المدافع وليد عبد المنعم والحارس الشاب حمزة معوض.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية، للتأكد من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

وخضع لاعبو سيراميكا كليوباترا لتحليل رابيد تيست صباح اليوم، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث خضع جميع اللاعبين وكل أفراد الجهاز الفني للتحليل، الذي أثبت سلبية عينات الجميع ما عدا وليد عبد المنعم وحمزة معوض.

وفي وقت سابق، نشر النادي عبر بيان رسمي له الجمعة الماضي أن إدارة كليوباترا تلقت إخطارًا من جانب اللجنة الطبية في اتحاد الكرة تؤكد أن جميع عينات لاعبي الفريق جاءت سلبية لفيروس كورونا ما عدا صالح جمعة.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.