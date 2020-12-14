بعثة منتخب الشاطئية تصل إلى السعودية .. صور

وصلت بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى السعودية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لبطوله كاس القارات بدبي في فبراير القادم ونهائيات كاس الأمم الأفريقية في السنغال في شهر مايو القادم. وتقيم البعثة بمدينة ينبع، حيث تخوض خمسة لقاءات ودية مع المنتخب السعودي بناء علي ادعوة من الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن تعود يوم 25 ديسمبر.

وتضم قائمة المنتخب: محمد فوزى و عبدالعزيز صباح ومصطفي سمير ومحمد عبدالنبي ومصطفي علي والحسيني طه واحمد اسماعيل واحمد الشحات وهيثم عاطف وحسام سلامة وحسان محمد ومصطفي احمد وعبد الرحمن حسن و محمود ماهر.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، مصطفي لطفي "المدير الفني" وعبد الواحد السيد "مدير المنتخب" وعمر حلمي "مدرب" واحمد ابو سريع "مدرب" وياسر عبد الخالق "مدرب حراس المرمي" والدكتور محمود رفاعي "طبيب" وعباس حسانين "اخصائي علاج طبيعي" وشريف نعيم "مسؤول مهمات".

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