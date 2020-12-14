جمال محمد علي: بعثة منتخب الشباب لم تطلب طائرة خاصة للعودة من تونس بسبب كورونا

نفى الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ما تردد حول طلب بعثة منتخب مصر للشباب إرسال طائرة خاصة إلى تونس للعودة إلى مصر، بعد إصابة 17 لاعبًا بفيروس كورونا.
وقال جمال محمد علي: سوف يتم إجراء مسحة ثانية على اللاعبين مساء اليوم، وفي ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة.
وأكد طبيب الفريق وليد منظور عدم ظهور أي أعراض علي المصابين وأنهم بصحة ممتازة.
وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة ظهور نتيجة المسحة الثانية بأسرع ما يمكن للوقوف على القوام الأساسي للفريق، قبل مواجهة ليبيا.
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